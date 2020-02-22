شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته بخوض تجربة فنية جديدة فى مسيرته، بوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضانى الجديد "النهاية" للفنان يوسف الشريف، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.

وقال خرما، عبر حسابه على انستجرام: "متحمس لتجربة فنية جديدة وأول موسيقى تصويرية لمسلسل "النهاية" فى رمضان القادم، عمل مختلف مع فريق متميز ومجهود رائع، أتمنى يعجبكم".



هشام خرما

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سنيرجى.

وانتهى المؤلف عمرو سمير عاطف، من كتابة النصف الأول من مسلسل "النهاية - The End"، ويواصل كتابة الحلقات المتبقية من العمل المقررعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث انطلقت المشاهد الأولى فى الأردن، وجمعت بين يوسف الشريف ومعظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

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وانتهى النجم يوسف الشريف من تصوير مشهد الاستنساخ خلال أحداث مسلسله، حيث صور المشهد داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتضمن المشهد وضعة داخل زجاج شفاف عارى الجسد حسب الشخصية التى يجسدها خلال المسلسل.

يشارأن الموسيقار هشام خرما، قام بتأليف الموسيقى الرسمية لمنتدى شباب العالم، الذى عقد خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الماضى، في مدينة شرم الشيخ، وتم إذاعتها قبل وأثناء انعقاد المنتدى فى جميع الجلسات والقاعات.