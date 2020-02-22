شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى تكشف وصية خالتها وسبب الخصام بينهما..فى ذكرى ميلاد تحية كاريوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي تعد من أشهر راقصات زمن الفن الجميل وذلك لأنها كانت تتميز بخفة دمها وحضورها الكبير وموهبتها التي لا يختلف أحد عليها، وهو ما ميزها بين بنات جيلها من الراقصات فى هذا الوقت، ولم يكن جمهور ومحبى "كاريوكا"، من عامة الشعب فقط، بل كان سياسيين وشخصيات مرموقة فى المجتمع ضمن المفتونين بجمالها وفنها، وفى رحيلها تركت وصية لابنة اختها الفنانة رجاء الجداوى والتي كشفت أيضا عن سبب الخلاف الذى نشب بينهما وتخاصما لمدة 6 سنوات.

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وكشفت الفنانة رجاء الجداوى في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إنها قاطعت خالتها تحية كاريوكا لمدة 6 سنوات بسبب عملها في المجال الفني، بسبب رغبة الأخيرة في أن تبتعد رجاء عن مجال الفن وتعمل في أي مجال آخرغيره، خوفا عليها، وبعد الصلح بينهما لم يتحدثا سويا أبدا عن التمثيل، حتى آخر أيام تحية التي أثنت على رجاء وقالت لها بأنها ممثلة جيدة وإنها كانت ترفض عملها بمجال الفن لما به من صعوبات عاشتها فكانت تخاف على رجاء من هذه الصعوبات.

وتركت تحية كاريوكا وصية لابنة أختها الفنانة رجاء الجداوى، وهى أن توصى الفنانة القديرة فيفى عبده بضرورة العناية بالفتاة التى تبنتها والتى أطلقت عليها اسم "عطية الله"، كما أشارعليها الشيخ محمد متولى الشعراوى، كما ذكرت الجداوى أن خالتها كانت ترغب فى تسمية البنت "عطيات" فى أول الأمر، كما أوصتها بإن توزع زجاجات العطور الخاصة بها على الناس.