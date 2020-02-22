شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسرح مصر مصطفى بسيط يحتفل بخطوبته .. ونجوم الفن يهنئونه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب مصطفى بسيط، نجم مسرح مصر، عن خطوبته على بسنت عادل، فى حفل بهيج، مساء أمس، الجمعة، حضره أسرة العروسين، ناشرا عبر حسابه على انستجرام، صورا من الحفل، صحبها بتعليق: "تم بحمد الله".





وحرص عدد من نجوم الفن وزملائه فى مسرح مصر، بتهنئته بهذه المناسبة، حيث قال أحمد رزق: "مبروك يا حبيبى ربنا يسعدكوا ويكملكوا على خير"، وقال سليمان عيد: "ألف مبروك يا حبيبى وعقبال الليلة الكبيرة"، فيما قال محمد على رزق: "مبروك يا بسيطو"، وقالت شيماء سيف: "مبروك".





وقدم مصطفى خاطر التهنئة وقال : "ألف مبروك يا سيطا"، وقال محمد أنور: "مبروك ألف مبروك يا حبيبى وربنا يتمملكم بخير يا رب"، وقال أوس أوس: "مبروك يا سيطان وعقبال الليلة الكبيرة"️، فيما قال محمد عبد الرحمن "توتا": "مبروك يا سيطا، وعقبال الفرحة الكبيرة بأمر الله"، بينما قال كريم عفيفى: "ما شاء الله ألف مبروك وربنا يتمم بخير"، وقالت إسراء عبد الفتاح: "مبروك يا بسيط عقبال الفرح يا رب"، وإبرام سمير: "ألف مبروك يا حبيبى ربنا يتمملكم بخير".





كما حرص على تهنئة الفنان الشاب بالخطوبة، الفنانة بدرية طلبة، طارق الإبيارى، إسلام جمال، حمادة الشراب، محمد توب، وغيرهم.





يشار أن نجوم مسرح مصر، بقيادة أشرف عبد الباقى، اجتمعوا نهاية العام الماضى لتسجيل آخر أغنية لآخر مواسم العروض، بعد الإعلان عن انتهائها ليبدأ بعدها أشرف عبد الباقى تجربة جديدة.





وكان النجم أشرف عبد الباقى، أسس فرقة "مسرح مصر" وقدموا ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالاً كبيراً فى الحضورالمسرحى، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبرالشاشة.





يذكر أن فرقة "مسرح مصر" تضم مجموعة من النجوم الشباب وهم على ربيع، مُصطفى خاطر، كريم عفيفى، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوى طاهر، محمد أسامة "أس أس"، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، إخراج تليفزيونى سعيد حامد.

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