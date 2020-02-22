في 3 أيام.. إيرادات "صندوق الدنيا" تتجاوز 300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 19 فبراير، فيلم "صندوق الدنيا"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثالث بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ133 ألفًا و653 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 308 آلاف و444 جنيهًا.

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.