تراند اليوم : ممثلة شهيرة تكشف سر دراستها العلوم السياسية: هذا الممثل خانني

قالت الممثلة التونسية "درة"، إنها درست العلوم السياسية، بناءً على طلب أهلها، لكنها كانت تهوى العمل في المجال الفني.

وأشارت في مقابلة تليفزيونية مع الممثل أمير كرارة على قناة "ON"، إلى أنها كانت تحب التمثيل، لكن أسرتها كانت خائفة عليها من العمل في هذا المجال، فطلبوا منها اختيار مجال آخر، فاتجهت لدراسة العلوم السياسية.

وذكرت أنها عملت في بدايتها مع زميلها النجم التونسي ظافر العابدين في أحد المسلسلات في تونس، والذي كان يخونها في الدور الذي كان يلعبه.

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وأشارت إلى أن ذلك على خلاف حقيقته، حيث يتسم بالأخلاق ولا يعرف عنه خيانته لزوجته أو لأصدقائه.