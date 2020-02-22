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مصطفى شعبان يشهد عرض "سينما مصر"

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شهد الفنان مصطفى شعبان حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، الذي يعد تخرج الدفعة الثانية من ستديو المواهب بمركز الإبداع، وذلك مساء أمس،

الجمعة.

 

 ويشارك في بطولته ما يقرب من 60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال

بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.

 

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 يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحقق إشادات كبيرة.

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