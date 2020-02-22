شريف منير يواصل تصوير "ونحب تاني ليه" ليلحق بالسباق الرمضاني



يواصل الفنان شريف منير تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"، ومن المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي

رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

يذكر ان مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.