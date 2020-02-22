بالصور.. عمر خيرت يحتفل مع الساقية بعيد ميلادها الـ 17



أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا غنائيًا ضخمًا، على خشبة مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس، الخميس، بحضور جماهيري ضخم.

قدّم خيرت مجموعة كبيرة من ألحانه العظيمة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل

ملحوظ ومنها "ضمير أبله حكمت، في هويد الليل، مسألة مبدأ، زى الهوى، فيها حاجة حلوة، ليلة القبض على فاطمة، مافيا، الخواجة عبد القادر، قضية عم أحمد، مكان فى القلب، فيها حاجة حلوة، 100 سنة سينما" .

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يذكر أن شارك الموسيقار عمر خيرت في تأليف العديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية.