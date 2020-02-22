الفيل الأزرق 2 يحصد 6 جوائز في مسابقة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن جوائز مسابقة السينما المصرية 2019، والمقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث نجح فيلم "الفيل الأزرق 2" في اقتناص 6 جوائز دفعة واحدة وهي جائزة أفضل ممثل دور أول التي ذهبت للفنان كريم عبد العزيز، وأفضل ممثلة دور أول للفنانة هند صبري، وجائزة أفضل إخراج للمخرج مروان حامد، وجائزة أفضل فيلم، وأفضل تصوير لمدير التصوير أحمد المرسى، بينما

فاز أحمد حافظ بجائزة أفضل مونتاج عن الفيلم نفسه.

بينما نافسه على عدد الجوائز فيلم "لما بنتولد" الذي استحوذ على أربعة جوائز وهم جائزة لجنة التحكيم، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس، فيما حصل الفنان محمد حاتم على جائزة أفضل ممثل وجه صاعد، والفنانة سلمى حسن التي حازت على جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد. فيما اقتنص فيلم "الكنز 2" جائزتين فقط وهما

جائزة أفضل موسيقي للموسيقار هشام نزيه، وأفضل ديكور التي ذهبت إلى مهندس الديكور أنسي أبو سيف.

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فيما حاز فيلم "الممر" على جائزة واحدة فقط وهي جائزة التميز للفنان محمد فراج، وحصلت على الجائزة نفسها الفنانة شيرين رضا عن فيلم "الضيف".

وتنافس هذا العام للفوز بجائزة تمثال نفرتيتي الذهبي الذي تهديه الجمعية للفائزين، ستة أفلام هي "الفيل الأزرق 2، الممر، الكنز 2، لما بنتولد، الضيف، ولاد رزق 2"، قبل أن تمنح لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسيناريست د.أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان، الجوائز للأفلام الفائزة.