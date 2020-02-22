ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الممثل اللبناني ​عباس شاهين​، اليوم، وقد أعلن عباس عن ذلك عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتباً:"الله يرحمك يا بي و يجعل مثواك الجنة. انا لله و انا اليه راجعون.".

ونشر عباس صورة تجمعه بوالده أيضاً، وتلقى العديد من التعليقات المعزية بالراحل، والمليئة بكلمات المواساة لعباس، آملين أن يتخطى هذا الحزن.

وما زالت تفاصيل العزاء الدفن غير معروفة حتى الآن، وسنوافيكم بتفاصيلها فور ورودها.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للممثل عباس شاهين وعائلته، ونتمنى أن يسكن الراحل فسيح جناته.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والد عباس شاهين في ذمّة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.