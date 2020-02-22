الأمير هاري يستعد للقاء جون بون جوفي..ومصير كلمة "ملكي " إلى الزوال

ميرنا وليد - بيروت - يستعد ​الأمير هاري​ لزيارة استوديوهات آبي رود في لندن يوم 28 شباط/فبراير شباط للقاء المغني جون بون جوفي وأفراد من جوقة المحاربين القدامى في واحدة من آخر مهامه كعضو بارز في الأسرة المالكة.

استوديوهات آبي رود تقع في شمال لندن وفي هذا المكان سجل فريق البيتلز 11 من ألبوماتهم الثلاثة عشر، وسيلتقي مع بون جوفي وجوقة ألعاب إنفيكتوس، الذين يسجلون أغنية لأغراض خيرية.

على صعيد آخر قرر الأمير هاري وزوجته ميغان اللذين لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وصرحت متحدثة باسم الزوجين:"تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال، لا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام "ساسكس رويال" في أي مكان بعد ربيع 2020“.

تجدر الإشارة أن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر آذار/مارس.