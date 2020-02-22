مشاهير عرب صدموا الجمهور بأعمارهم الحقيقية

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صدم الكثير من المشاهير العرب الذين تقدموا في العمر، صدموا جمهورهم بأعمارهم الحقيقية وذلك بسبب مظاهر الشباب والصبا التي يتحلون بها، الى جانب الأناقة والإهتمام بالمظهر، مما منع تقدمهم بالعمر من ناحية الجمال، فحافظوا على شبابهم.
لعل أكثر النجمات التي صدمت جمهورها بعمرها الحقيقي نظراً لجمالها الخارجي الذي يمنع التكهن بأن عمرها متقدماً، النجمة سميرة سعيد التي تبلغ من العمر 62 عاماً.
وهناك عدد كبير من النجمات تمكن من الحفاظ على مظهر شاب حتى وإن كانت الحقيقة عكس ذلك ومن أبرز الأسماء النجمة غادة عبد الرازق المقبلة على منتصف الخمسينات .
أما النجمة فيفي عبده فمن الصعب أن يتخيل أحد انها تجاوزت الـ65 من العمر، حيث تبلغ 67 من عمرها.
كما أن النجم راغب علامة هو أكثر النجوم محفاظاً على شبابه وجماله الخارجي، فبالرغم من تقدمه في العمر 57 عاماً، ما زال محافظاً على شبابه ولياقته البدنية.
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