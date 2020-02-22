مغنية تركية : “أنا كلبة.. كوني كلبة”

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 10:47 صباحاً - اثارت المغنية التركية ​ايرام درجي​ جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ انها قالت عن نفسها “كلبة”، مبررة قولها بأن الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة والإيجابية.

وقالت ايرام لوسائل اعلام تركية: “أنا كلبة. الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة فقط ، لذا أبي دائماً يقول لي “كوني كلبة”. أنا أعشق مثل الكلاب و أندم مثل الكلب و مخلصة كالكلب”.

الجدير ذكره ان ايرام تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، وفي رصيدها عدد كبير من الأغاني الناجحة، الا انها ليست معروفة في العالم العربي.

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