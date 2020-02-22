راشد الماجد مسك الختام في فبراير الكويت 2020

متابعة بتجــــــــــرد: أبدع الفنان راشد الماجد، في ليلته خلال ختام حفلات فبراير الكويت 2020. بدأ الماجد الحفل بأغنية “طاير من الفرحة”، التي يعبر من خلالها عن حبه الكبير للكويت أرضاً وشعباً وقيادةً.

وفي كلمته للجمهور، قال الماجد: “اشتقت إليكم.. يقولون لي إنت ساحر الكويت.. وأنا أقول أهل الكويت هما اللي ساحريني بطيبتهم. تعلمت في مدرستهم الفنية وعشت في هذا البلد الجميل أحلى سنين عمري”.

تمايل الجمهور مع الماجد حين قدّم أغنية “بترجعين”، وتفاعلوا معها مجرد أن بدأت الفرقة تعزف الموسيقى الخاصة بالأغنية.

وأشعل النجم السعودي المسرح بأغنية “دار سلوى”، التي تحمل مشاعر حبه للقيادة الكويتية والشعب، الذي “يملك الكثير في قلبه”، وفق قوله. ولوح بالعلم الكويتي طوال تقديمه الأغنية.

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تفاعل الماجد مع الجمهور، وداعبهم بين أغنيةٍ وأخرى. قال للجمهور: “صراحة كنت مريض اليوم لكن بشوفتكم فوقت”.

وأذاب الفنان القلوب في ختام ليالي فبراير الكويت، من خلال عددٍ كبير من أغانيه الشهيرة، منها حبيت أسلم، أسمعك، أبشر، تحدوا، يا بعد هالدنيا، لربما، سقاني، عشاق، رجاوي.

وكشف مفاجأةً خلال الحفل، إلى جمهور الكويت، عندما أعلن عن حفلٍ غنائي جديدٍ له قريباً. وقدم التهاني للشعب الكويتي وقيادته بالعيد الوطني. وأضاف: “من لم يحضر ولم يحالفه الحظ، بسبب نفاذ تذاكر حفل اليوم، هناك حفلٌ قريب، تمت الموافقة عليه أمس”.