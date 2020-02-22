سيف نبيل يطرح أجرأ كليباتها: “ما دريت”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان العراقي سيف نبيل ثاني أغاني ألبومه الجديد “انتهى الموضوع” بعنوان “ما دريت” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة العراقية، تنتمي إلى المنط الرومانسي الذي اشتهر به سيف نبيل وهي من ألحانه، كلمات سيف فارس وتوزيع حسين سماح.

أمّا الكليب فيظهر فيه سيف نبيل في مشاهد جريئة، أراد من خلالها المخرج شهاب شهاب أن يعبّر عن الألم الذي يعيشه الشخص بسبب فراق الحبيب.

حقق كليب “ما دريت” أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد يومين على بدء عرضه عبر موقع “يوتيوب”.

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ويتضمن ألبوم سيف نبيل الجديد “انتهى الموضوع” مجموعة من الأغاني المنوعة، وكان قد طرحها من بينها أغنية “فوك القمة” التي حققت رواجاً ملحوظاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

من جهة أخرى، يقوم سيف نبيل في الفترة الراهنة بجولة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، تمتد إلى شهر مارس المقبل.