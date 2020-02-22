خطوة جديدة من ميغان وهاري لطلاق “الملكية”

متابعة بتجــــــــــرد: تخلى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ودوقة ساسكس عن خطط إطلاق اسم “ساسكس رويال” على منظمتهما الجديدة، حسبما قال متحدث باسم الزوجين في لندن مساء الجمعة.

كما تم التخلي عن خطط جعل الاسم “ساسكس رويال” علامة تجارية.

وقال متحدث “بينما يركز الدوق والدوقة على خطط تأسيس منظمة غير ربحية، ونظرا لقواعد الحكومة البريطانية المحددة بشأن استخدم كلمة رويال /ملكي/، فقد تم الاتفاق على ألا تحمل منظمتهما غير الربحية، عندما يتم الإعلان عنها في الربيع، اسم “ساسكس رويال فونداشن”.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن الشهر الماضي أن هاري (35 عاما) وميغان (38 عاما) “لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية” في المستقبل.