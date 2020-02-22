أجمل مشاعر الأمومة بين هازال كايا وابنها – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعت الممثلة التركية الشهيرة هازال كايا وطفلها المولود حديثاً فكرت علي.

وبدت في الصورة وهي تنام واضعة الطفل على صدرها من دون أن تظهر وجهه. وانطلقت على إثر هذا موجة واسعة من التعليقات وتساءل معظم المتابعين عن سبب عدم كشف الممثلة وجه ابنها مطالبين إياها بفعل ذلك في أسرع وقتت ممكن.

ويشار إلى أنه تم أخيراً التركيز على إطلالات الفنانة بعد انتهاء مرحلة الحمل حيث رأى بعض المتابعين أنها اكتسبت الكثير من الوزن فيما أشار آخرون إلى أنها لا تحتاج إلى بذل الكثير من الجهود من أجل استعادة رشاقتها.

وردت على هذا في حديث صحافي حيث نقل عنها عنها موقع Sozcu التركي قولها إن الحمل كان بالنسبة إليها مرحلة خاصة جداً.

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وتابعت: “كانت مرحلة خاصة ولا يمكننا أن نصدق ما يحدث خلالها لأجسامنا. فهو يكتسب الوزن ثم يخسر الوزن سواء كنا نتناول الكثير من الطعام أم لا”.

وأضافت:”أعتقد أن ما فعله جسمي رائع ولا يصدق فعلاً. والنصيحة التي أقدمها لكم هي تقبل الذات كما هي. فالكثير من النساء يتعرضن بسبب ذلك للمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وليست خسارة الوزن أمراً يستحق كل هذا الاهتمام… أنا أم سعيدة”.