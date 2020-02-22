شيرين رضا غاضبة: “لا حياة لمن تنادي”

متابعة بتجــــــــــرد: واصلت الفنانة شيرين رضا حملتها ضد كل ما هو مضر للبيئة، وخاصة بعد الحملة التي أقامها حي المهندسين لقطع بعض الأشجار العتيقة في الحي بحجة أنها تعيق الرؤية لبعض المحال التجارية والعقارات السكنية.

عبرت شيرين عن غضبها بسبب تقطيع الأشجار في منطقة المهندسين، لأن هذا يؤثر على الأكسجين في الهواء، وكتبت على حسابها بـ”تويتر”: “مذبحة جديدة للشجر في المهندسين!! أنتو عاوزين تخنقونا أكتر من كدة ليه؟؟ ليه مصممين تقطعوا آخر قطرة أكسچين فاضلة؟؟ وبردو لا حياة لمن تنادي!! رحمتك يا رب”.

وكانت شيرين رضا قد أشعلت حملة ضد هيئة الطب البيطري بعد مذبحة قتل الكلاب الضالة في الشوارع واتهمته بأنهم يشبهون الجزارين ولا يعرفون معنى الرحمة والرأفة بالحيوان.

يشار إلى أن شيرين رضا يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم “رأس السنة” من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، ويظهر التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.