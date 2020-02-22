نادر الأتات نجم أقوى السهرات الشبابية في دبي

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم اللبناني نادر الأتات سهرة جماهيرية استثنائية، في ليلة من ليالي “أنتيكا نايت” مساء 5 آذار/مارس المقبل، في مربع Base في مدينة دبي.

وسيقدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته ونذكر منها “قلبي عاليمين”، “بترقص عيوني”، “متل الشاطر”، “نادر”، “حالة فوضى” و”ونطرتك”.

نادر الأتات أعرب عن حماسه لهذه السهرة خاصة أن الأجواء تكون فيها شبابية بامتياز فنشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي الملصق الدعائي الخاص بالحفل وأرفقه بتعليق جاء فيه: “ناطركن بسهرة من العمر وليلة من ليالي “أنتيكا نايت” – دبي يوم ٥ آذار/مارس.

وتُعتبر أغنية “ونطرتك” أخر أغنيات نادر الأتات، وحققت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة منذ صدورها في موسم الصيف الماضي.