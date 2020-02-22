منى الشاذلي لقصي خولي: الوحشين ورا.. ماذا قصدت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتشار فيديو التونسية مديحة الحمداني والذي كشفت من خلاله أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي ووالدة طفله "العميد" ووجهت له العديد من الاتهامات، يبدو أنَّ هذا الأمر لن يمر مرور الكرام على النجم السوري، إذ تصدر عناوين الاخبار خلال الـ 48 ساعة الماضية، وآخرها ما قالته له الإعلامية المصرية منى الشاذلي خلال احتفالية صنّاع الأمل التي أقيمت في دبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفالية، يظهر فيه خولي وهو بين عدد من النجوم المشاركين، بالإضافة إلى منى الشاذلي في محاولةٍ لالتقاط صورةٍ جماعية، لتقول له الاخيرة ممازحةً له عندما اقترب ليلقي التحية عليها: "الوحشين ورا".

وهو ما فسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنَّ الشاذلي أرادت تأنيب خولي بطريقة غير مباشرة بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه زوجته التونسية مديحة الحمداني، وتحدثت عن إهمال خولي لها ولطفلها.

وعلى الرغم من أنَّ الفيديو الذي ظهرت فيه مديحة أثار جدلاً واسعا ولغطاً كبيراً بين جمهور الفنان السوري حول حقيقة زاجه منها، إلا أنَّ ظهور الفنانة الشعبية التونسية أمال علام كانت قد أزالت قليلاً من الغبار عن الحقيقة، عندما ظهرت في البرومو الخاص ببرنامج "فكرة سامي الفهري" الذي يقدمه الإعلامي التونسي هادي الزعيم، وهي تعترف بأنَّ قصي تزوج من ابنتها مديحة.

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ومن المتوقع أن يكون الجمهور على موعدٍ مع المزيد من كشف الحقائق حول ما يخص هذا الموضوع، إذ أنَّ الحلقة التي تشارك فيها أمال ستُعرض اليوم السبت.

وعلى صعيدٍ آخر لم يصدر أي تعليقٍ من الفنان السوري بعد كل تلك الضجة المُثارة حوله، إذ يتجاهل الأمر بالإعلان عن مشاريعه القادمة، حيث سيطلّ هذا الأحد في برنامج "كروز دبي" الذي يعرض على قناة "دبي" وتقدمه ميساء مغربي.

فيما يستعد لإطلاق أغنية راب تجمعه بالفنان إسماعيل تمر، تدور حول موضوعٍ اجتماعي وهي من إخراج جاد شويري، والتي كان قد كشف عنها الأخير من خلال صورةٍ نشرها جاد عبر حسابه على إنستغرام وجمعت الثلاثة.

هذا ويترقب الجمهور حلقة خولي مع ميساء مغربي، ليسمعوا ما سيقوله، خصوصاً أنَّ مديحة هددت خولي وحذرته من الإدلاء بأي تصريح كاذب يخصها أو يخص ابنها، وذلك بعد حديثه حول اهتمامه بابنه ورعايته وأنه أب مثالي في برنامج "غدًا أجمل" والذي تقدمه مهيرة عبدالعزيز.