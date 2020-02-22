"حماة" ياسمين الجيلاني تكشف تطورات حالتها.. هل أصيبت بـ"كورونا"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية علا رامي، "حماة" الفنانة المصرية السعودية ياسمين الجيلاني، تفاصيل الحالة الصحية للأخيرة بعدما تسبب زوجها عمر خورشيد في حالة قلق بين الجمهور بعد إعلانه احتجاز زوجته وابنته في أحد المستشفيات طالبًا من الجمهور الدعاء لهما.

وقالت علا رامي، في تصريحات لـ"فوشيا" إن ياسمين الجيلاني زوجة ابنها وحفيدتها الصغيرة خرجتا من المستشفى بعدما عانا من ارتفاع في درجات الحرارة مشددًة على أن ما أُثير حول تعرضهما للإصابة بفيروس "كورونا" عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت علا رامي، أنهما لو كان بهما إصابة بـ"كورونا" لكانت وزارة الصحة تدخلت وقامت بعملها على أكمل وجه مؤكدًة أن عودتهما للمنزل أكبر دليل على أن ما يروج شائعات منوهًة أن الأطباء نصحوا بالراحة التامة، وأوضحت أنهما عانيا فقط من ارتفاع في درجة الحرارة رافضًة الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

في سياق متصل، طمأن الفنان عمر خورشيد، الجمهور على الحالة الصحية لزوجته وابنته وذلك من خلال منشور جديد كتبه عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلًا: "فضلًا لله ودعواتكم تم تشخيص المرض واستجابت بنتي ومراتي للعلاج وتبدأ رحلة العلاج إدعوا لهما بالشفاء العاجل الحمد لله شكرًا جدًا".

وكان خورشيد وهو ابن الفنانة المصرية علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي قد ارتبط بالفنانة ياسمين الجيلاني والتي تكبره بـ 3 سنوات في عام 2015، وأنجبا ابنتهما الوحيدة "إيما" بعد سنتين من الزواج وتحديدا في 2017، وجاء ارتباطهما بعد صداقة مميزة جمعتهما ليقوم بعدها خورشيد بطلب ياسمين للزواج.

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وانتشرت حينها العديد من الأخبار عن رفض علا رامي لهذا الزواج بسبب فارق السن بينهما، إلا أنها نفت هذه الأخبار في مقابلة تلفزيونية وقالت إن جميع المواصفات التي حلمت بها لزوجة ابنها وجدتها في ياسمين، كما نفت حينها الجيلاني أن فرق العمر بينهما كبير، بعد انتشار أخبار أنها تكبره بـ 7 سنوات.

وياسمين الجيلاني هي فنانة مصرية ولدت لأب سعودي وأم مصرية لذلك حملت الجنسيتين، وكشفت في كثير من تصريحاتها عن أنها كانت تذهب إلى السعودية في زيارات متعددة لكنها لم تقيم هناك أبدا.

ويرتبط عمر خورشيد بصلة قرابة مع الفنانة شريهان وشقيقها الذي يحمل نفس اسمه عمر خورشيد، إذ يكونان أولاد عم والده.

وعمر خورشيد هو ممثل مصري من مواليد عام 1984، خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل، شارك في بطولة عدة مسلسلات أبرزها "الحب أقوى" أمام دلال عبد العزيز وسوسن بدر ورياض الخولي، و"العندليب" أمام شادي شامل و"المطعم" أمام سمير غانم و فاروق الفيشاوي و"تحياتي للعائلة الكريمة ".