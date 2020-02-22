كارمن سليمان تحتفل بخطوبة أختها فرح

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بخطوبة شقيقتها فرح في حفل بسيط حضره العديد من أصدقاء وعائلة الفنانة المصرية، ونشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها على "انستجرام" صورًا من حفل خطوبة شقيقتها فرح سليمان والذي أقيم مساء اليوم في حفل عائلي بسيط اقتصر على بعض أصدقاء وعائلة الفنانة، وعلقت كارمن سليمان على الصور التي نشرتها لشقيقتها فكتبت: " ألف مبروك يا حياتي ربنا يسعدكوا و يخليكوا لبعض، بحبك"، ولم تكشف كارمن عن تفاصيل تخص الحفل أو معلومات تتعلق بخطيب شقيقتها وهل ينتمي للوسط الفني أم لا، بينما علق بعض الجمهور بالقول أن اسم خطيب شقيقة كارمن سليمان "مصطفى"، وزوج كارمن أيضا بنفس الاسم وهو الملحن مصطفى جاد.

تشابه كبير بين كارمن سليمان وشقيقتها فرح

الفنانة كارمن سليمان قد أثارت الجدل عند نشرها صورها مع شقيقتها فرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أظهرت الصور حجم التشابه الكبير بين الشقيقتين، كما ظهر الثنائي معا في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وقدما أغنية "أنا وأختي"، وكشفت كارمن سليمان أن أثناء دراستها هى وشقيقتها كان البعض يعتقد انهما توأما بسبب التشابه الكبير بينهما فقالت: "اللى مش عارفينا كتير بيقولوا علينا توأم".

أول ظهور لكارمن سليمان مع زوجها مصطفى جاد

كارمن سليمان ظهرت أيضا منذ أسابيع مع زوجها الملحن مصطفى جاد وكشف كل منهما تفاصيل أول لقاء بينهما وقصة الحب التي جمعتهما، فقال مصطفى جاد: "تعرفت على كارمن في أستوديو يمتلكه أحد الزملاء، وكانت حازمة جدا في التعامل فاقتصرت كلماتنا على أهلا ومع السلامة وليس أكثر من ذلك، لكن هذا اللقاء جعلني أقول لنفسي هذه هي زوجتي".

بينما قالت الفنانة كارمن سليمان: "من اللقاء الثاني وبدأت انسجم في التعامل معه خصوصا أنه بدأ يجعلني استمع للألحان وانتظر 8 شهور حتى أظهر له مشاعري لأنني شخصية هوائية وأخشى من عدم القدرة على الحكم على مشاعري في ذلك التوقيت، وفي إحدى المرات قدم وردا وجوابا مكتوب عليه كلمة أحبك بكل اللغات، وهو شخص يثق في نفسه كثيرا".

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