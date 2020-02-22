سلمى رشيد تتربع على عرش المطربات المغربيات على "إنستغرام"

تحظى الفنانة المغربية سلمى رشيد، بأكبر نسبة متابعة بين الفنانات المغربيات، على موقع انستغرام، بعدما وصل عدد متابعها الى 6 ملايين متابع.وتتفوق حاليا، على عدد من النجمات المغربيات من بنات جيلها، منهن دنيا باطمة، وأسماء لمنور، وابتسام تسكت، ورجاء بلمير، اللواتي يتراوح عدد متابعي حساباتهن على أنستغرام بين 4 و5 ملايين.

وأصبح عدد متابعي الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي معيارا لقياس جماهيريتهم، ناهيك عن فرص الاعلانات، التي يتلقونها بسبب الأعداد الهائلة من المعجبين، الذين يتابعون حساباتهم.

وصنفت الفنانة، ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في القارة الافريقية لعام 2019، التي أصدرها موقع «افريكا يوث أورد».

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