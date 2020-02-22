المطرب المصري رامي جمال يحرج زوجته على الملأ

نشرت زوجة الفنان المصري رامي جمال صورة لها على “تويتر”، قبل أن يقوم الفنان بالرد عليها بطريقة اعتبرها كثيرون إحراجا لها.وكتب جمال في تعليقه على الصورة: “خلاص بوظنا و بقينا تويترجية”، في إشارة إلى نقلها مشاعر الغضب إلى مواقع التواصل.
واعتبر الكثير من معجبي الفنان وزوجته أن الأول تعمد إحراج زوجته عبر تويتر.
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