شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: انفصالى عن زوجى أصابنى بأزمة نفسية.. و"شامخ" عبرت عن الحقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أصالة إنها خلال الفترة التى شهدت إطلاقها لأغنية "شامخ"، كانت تعانى من تعب نفسى وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء، وكانت فى ظروف سيئة للغاية، فى ظل الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تكون بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة وهذه جزء من شخصيتها خاصة أن تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

وأضافت الفنانة أصالة خلال حوارها مع قناة "سكاى نيوز عربية" أنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان قائلة: "كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب فى حياتى مش سهل.. وأنا حبيته كتير".

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وأوضحت الفنانة أصالة أنها لم تتأثر كونها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضى، مشيرة إلى أنها علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودى، وأنها سوف تبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وسوف يكون ألبوم خليجى.

وشهدت شهر يناير الماضى، إطلاق الفنانة أصالة لأغنية "شامخ"، والتى تقترب من 10 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية "حروف الصمت مكسورة فصدرى صوت يجرحنى.. بصرخة ما وصلت سمعى.. ولا حتى درت عنى.. تكسر فى عيونى الدمع.. بعد ما جمده عزى.. وصارت عزتى لنفسى.. هى أكثر ما يكسرنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. جروح و جارحى مسموح.. لا أشره ولا احكى.. وإلا منى سمعت الجرح.. إذا بشكى يعاتبنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. وأنا مقدر عليه ادعى.. على غيره أنا بدعى.. وأنا حسبى على غيره.. ولو ما كان ظالمنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى".