شكرا لقرائتكم خبر عن توقف "حلم سوسن" بعد تصوير 10 أيام بسبب "تيمون وبومبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف المخرج أحمد الجندى تصوير فيلم "حلم سوسن" للنجم أحمد فهمى بعد تصوير 10 أيام في العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب انشغال الثنائي بمسلسلهما الجديد مع أكرم حسنى وهو "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث انطلق تصويره الأسبوع المقبل، على أن يتم تصوير عدد من مشاهد في أيام الاجازة من المسلسل.

فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويجمع الفيلم بين احمد فهمى وروبى للمرة الأولى بينما يشارك في البطولة عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وخالد أنور ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.



احمد فهمى

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.

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وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، محمود عبد المغنى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، الإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم حورية فرغلى وأحمد فهمى، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.