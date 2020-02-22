شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم عم السقا وظافر العابدين فى "العنبكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم شخصية العم لشقيقين هما النجمين أحمد السقا وظافر العابدين، وذلك ضمن أحداث فيلم "العنبكوت"، الذى يواصل أبطاله تصوير مشاهده الأخيرة في استوديو مكة، وتجمع المشاهد بينهما وبين النجمة منى زكى، للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن المقرر طرحه في السينمات بموسم عيد الفطر المقبل.

وكان السقا قد صور مشاهد الأكشن من الفيلم فى ديكور مطعم صيني، ونتيجة هذا المشهد أصيب شخص من فريق عمل مصمم المعارك والأكشن اندرو بكسر في الأنف، واصطحبه أحد صناع العمل من فريق الإنتاج إلى أحد المستشفيات في الحال.

فيلم "العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

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ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أحمد فؤاد سليم يشارك في دراما رمضان من خلال مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة، للمخرج بيتر ميمى وتأليف باهر دويدار، ومسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز إخراج أحمد علاء الديب، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية.