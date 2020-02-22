محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
عبرت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة في أول فيلم 3d في مصر، من خلال فيلم يوم 13.
وأضافت مراد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "هو ليس أول فيلم رعب في مصر، لكنه أول فيلم 3D، وأنا مش مصدقة إن ده بيحصل في مصر، ومبسوطة جدا".
وتابعت: "الجمهور هيفرح لما يشوف الفيلم ده، لأن وائل عبدالله عامل فيه شغل عالي جدا".
واستطردت: "أنا أجسد دور سيدة كلاس في العمل، وأنا ضيفة شرف، ولكن بدور محوري"، مشيرة إلى أن مساحة الدور لا تهمها في السينما.
يذكر أن فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود ونسرين أمين ومحمود عبدالمغني، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد عن "يوم 13": "أول فيلم 3D وهتشوفوا حاجة تفرحوا بيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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