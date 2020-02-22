تراند اليوم : بعد قيامه بضرب محمد رمضان أمام الجميع .. فنان شهير يفجر مفاجأة عن الواقعة

كشف فنان مصري شهير مفاجأة حول تداول فيديو له أثناء اعتدائه بالضرب على الفنان محمد رمضان .

وكان رمضان يغني في أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المنيب ، قبل أن يقوم الفنان باسم سمرة بدفعه على المسرح لينظر له محمد رمضان شذرا فيما اعتبره البعض خلافا بين الاثنين .

وقال "سمرة" : محمد رمضان أخويا وحبيبي .. والناس كانوا يندفعون للسلام علينا فحدث ما حدث.

وأضاف: أنا رديت على الموضوع دا كتير .. وهو موضوع تافه .. ومش عايز أرد عليه تاني.

