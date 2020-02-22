تراند اليوم : الكاميرات تفضح فنانة شهيرة في الإمارات .. قامت بتصرف خارج على الهواء مباشرة

تعرضت فنانة عربية شهيرة لموجة من الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف غير لائق على الهواء مباشرة.

ونالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين انتقادات شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما قامت بتصرفات صادمة خلال مشاركتها بمهرجان الفجيرة بالإمارات.

وأظهرت الكاميرات قيام سوزان نجم الدين بوضع ساق على ساق أثناء جلوسها في الصف الأول ، وخلعت حذاءها .

ولم تكتفِ سوزان بذلك ، وإنما شرعت في تدليك أصابع أقدامها أمام الموجودين مما جعل البعض يصف التصرف بأنه غير لائق.

