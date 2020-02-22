فن ومشاهير

تراند اليوم : الكاميرات تفضح فنانة شهيرة في الإمارات .. قامت بتصرف خارج على الهواء مباشرة

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تعرضت فنانة عربية شهيرة لموجة من الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف غير لائق على الهواء مباشرة.

ونالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين انتقادات شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما قامت بتصرفات صادمة خلال مشاركتها بمهرجان الفجيرة بالإمارات.

وأظهرت الكاميرات قيام سوزان نجم الدين بوضع ساق على ساق أثناء جلوسها في الصف الأول ، وخلعت حذاءها .

ولم تكتفِ سوزان بذلك ، وإنما شرعت في تدليك أصابع أقدامها أمام الموجودين مما جعل البعض يصف التصرف بأنه غير لائق.

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