تراند اليوم : أحمد حلمي: سعيد باختياري كأول سفير لصناع الأمل

أعلنت مبادرة “صناع الأمل” المبادرة الأكبر من نوعها في العالم لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، اختيار الفنان المصري أحمد حلمي، كأول سفير لصناع الأمل بالوطن العربي.

وأعرب حلمي، عن سعادته باختياره سفيراً لصناع الأمل، متمنياً أن يوفقه الله في مسيرته من أجل خدمة الإنسانية.

ووجه، خلال كلمته بحفل التتويج الختامي للمبادرة في موسمها الثالث، الخميس، جزيل الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كقائد للمبادرات الخيرية بالعالم العربي.

وتهدف المبادرة التي تنظمها “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” إلى دعم وتكريم صناع التغيير الإيجابي لإسهامهم في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وتقدم للمبادرة بدورتها الـ3 أكثر من 92 ألف صانع أمل.

ويشهد حفل “صناع الأمل” تبني دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.

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وكانت المباردة قد أعلنت عن تخصيص ريع حفلها بالموسم الـ3، لصالح بناء مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب في مصر بالمجان، كما يتم تكريم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير عن مجمل أعماله الإنسانية خلال مسيرته.

وسيكون المستشفى التخصصي الجديد إحدى أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربيا، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم؛ حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجانا.

ويجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنويا؛ 70% منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنويا.

وسيتم تدريب أكثر من 1000 طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.