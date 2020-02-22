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شيرين عبدالوهاب تثير الجدل في الكويت بطلب غريب من زوجها السبت 22 فبراير 2020 اعتادت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب على إطلاق تصريحات مثيرة للجدل حلال حفلاتها الغنائية، لكن في حفلها الأخير الذى أقيم بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بدولة الكويت توقفت عن التصريحات ولجأت إلى الأفعال.

وتوقفت شيرين عن الغناء بشكل مفاجئ وطلبت زوجها الفنان حسام حبيب أن يأتى ليحملها كي تنزل للجمهور وقالت بصوت مرتفع "حسام تعالى شيلني" ليأتي ويستجيب لها. Advertisements طلب شيرين عبدالوهاب الغريب انتزع صيحات إعجاب الجمهور تارة، واستغرابه تارة أخرى. من ناحية أخرى تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها،كما انها مشغول بالتحضير لفيلم سينمائي جديد.

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