بعد الفيديو المسيء.. شيما الحاج تعلن خطوبتها ومنى فاروق تتمنى الموت

السبت 22 فبراير 2020

احتفلت مؤخرا الفنانة المصرية شيما الحاج بخطوبتها، على أحد رجال الأعمال، وأطلت بفستان أحمر أنيق، ملأ مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تتناقل الصفحات صور بكاء زميلتها الفنانة منى فاروق، جراء أزمة الفيديوهات المسيئة.



وتداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي دعوة الخطوبة التي حملت اسم العروس الفنانة "شيما الحاج" واسم العريس أحمد الذي تردد أنه رجل أعمال كبير.

وظهرت شيما في صور الحفل كأنها تعيش حياتها بشكل عادي، ولم تتأثر بأزمة الفيديوهات التي انتشرت عبر العديد من المنصات الإلكترونية، حسب تعليقات متابعي مواقع التواصل.

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أما شريكتها الفنانة منى فاروق، فنشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" منذ أيام كشفت خلاله عن تدهور ظروفها النفسية بعد واقعة الفيديو المسيء، وقالت إنها تشعر بالاكتئاب بسبب سوء معاملة الناس لها، وفشلت في العثور على فرصة عمل وتفكر في الانتحار، ما دفع العديد من نجوم الوسط الفني دعمها، مثل شريف منير وأحمد فلوكس.

يذكر أن شيما الحاج مصرية الجنسية، ولها أصول سورية، وسبق أن عاشت فترة كبيرة من حياتها في سوريا، وحصلت على شهادة بكالوريوس الإعلام في جامعة دمشق.

بدأت شيما مسيرتها الفنية من خلال فيلم "زجزاج" للمخرج أسامة عمر من بطولة ريم البارودي، وتوالت أعمالها الفنية منها فيلم "سالم أبو أخته" أمام محمد رجب وآيتن عامر، وفي الدراما التلفزيونية شاركت في أعمال عدة منها "خيانة عصرية، مبسوطة يا توتة".