إليسا تقصف حكومة لبنان.. والسبب كورونا

السبت 22 فبراير 2020

هاجمت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" الحكومة اللبنانية، بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.



وانتقدت المطربة اللبنانية عدم اتخاذ السلطات قراراً بتوقيف الرحلات مع إيران، فور الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس هناك.

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وكتبت إليسا: نحنا معودين (نحن معتادون) نبكي عالشغلة (الواقعة) لما تصير (تحدث) بدل ما نتوقي منا (نتخذ السبل الوقائية)، ليش (لماذا) ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها الفيروس، وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟.

وكان وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، أعلن في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن لبنان سجّل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وكانت الحالة قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.

وأكد الوزير أن الحالة المسجلة بصحة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطرة، وتم حجرها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لافتا إلى أن حالة الهلع المفرطة خوفا من المرض غير ضرورية.

وطالب حسن، الوافدين من دولة إيران خصوصاً مدينة "قم" بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وحال ملاحظة أي أعراض، الاتصال بأرقام وزارة الصحة اللبنانية.