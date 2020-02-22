الموت يفجع سلطان الطرب جورج وسوف عن عمر ناهز 82 عاما

توفيت الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدي، والدة الفنان السوري، جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما.ومن المقرر أن تقام الصلاة لراحة نفس الراحلة عند الساعة الثالثة، عصر اليوم، في كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، في محافظة حمص، وسط غرب سوريا، على أن تقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء. قد يهمك أيضا: نانسي عجرم وتيم حسن وكارول سماحة ينعون والدة جورج وسوف الموت يفجع جورج وسوف بوالدته

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