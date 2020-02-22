شكرا لقرائتكم خبر عن "لما لقيتك" فى لبنان.. حكاية مروة ناجى مع أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة ناجى من تصوير أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، الأغنية بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصويرها بالكامل فى لبنان، وهى من كلمات أحمد المالكي ، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدي، وإخراج فادي حداد.

وفى سياق مختلف تتعاون مروة ناجى مع الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمد النادى فى أغنية جديدة، لم تم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وقالت مروة لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة وجديدة عليها وتقدم من خلالها الرومانسية بشكل مختلف.

وكان آخر أعمال مروة ناجى هي أغنية "حبيت من قلبي" والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وطرحتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان وأخرجها فادى حداد، كما قدمت مؤخرا أغنية وطنية خلال شهر أكتوبر الماضى، للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "مصر حاربت"، من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع أمجد معتز، وهندسة صوت ماهر صلاح.

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يذكر أن مروة ناجى شاركت في شهر ماضي إحياء حفل غنائي في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28، بأغنيتها "حبيت من قلبي" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبعد ذلك أحيت أيضا مروة حفلا غنائيا يوم 15 نوفمبر الماضي على إحدى مسارح بالتجمع الخامس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين، كما أحيت مروة حفل غنائي، يوم الخميس الماضي بقصر المانسترلي (متحف أم كلثوم) في المركز الدولي للفنون والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وقدمت خلال الحفل عدد من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ومن أبرزها "أنت الحب"،" أنت عمري"،"الحب كله"، "حب ايه"،"لسه فاكر".وغيرها