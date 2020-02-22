سمية الخشاب تنشر صورا من رحلتها لـ"باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت سمية في الصور رفقة أصدقائها، خلال تواجدها في "باريس"، مرتدية ملابس شتوية أنيقة. وطرحت الفنانة سمية الخشاب، يوم 5 فبراير الجاري، كليب أغنية "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "عربية أنا" كلمات هشام صادق وحسن محمد، ومن ألحان سمية الخشاب، ومن توزيع محمود الشاعري، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، ومن إخراج رندلي قديح.

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