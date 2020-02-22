كندة علوش تنشر صورا مع عمرو يوسف خلال رحلتهما لـ"باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

كما التقطت كندا صورًا مع السيناريست تامر حبيب، والرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، خلال تواجدهم في باريس، وعلقت: "اللمة تحلى، سو سوا".

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في بداية عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، وحضر حفل الزواج مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وأسفر الزواج عن ابنتهما "حياة".