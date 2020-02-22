محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بمجموعة من الصور تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
كما التقطت كندا صورًا مع السيناريست تامر حبيب، والرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، خلال تواجدهم في باريس، وعلقت: "اللمة تحلى، سو سوا".
يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في بداية عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، وحضر حفل الزواج مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وأسفر الزواج عن ابنتهما "حياة".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تنشر صورا مع عمرو يوسف خلال رحلتهما لـ"باريس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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