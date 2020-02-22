صور| درة بـ"الفرو" في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة درة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الجلسة بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية فستان قصير، و"بالطو" من الفرو، و"أيس كاب" على رأسها، خلال رحلتها لـ"باريس".

وكانت آخر أعمال درة التونسية مسلسل "بلا دليل"، الذي حقق نجاحا جماهيريا عقب عرضه، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.