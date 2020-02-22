شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابه 3 سنوات.. المخرج والسيناريست مارتن ماكدونا يعود للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج وكاتب السيناريو الأيرلندى مارتن ماكدونا عن مشروعه الجديد، وهو فيلم روائي طويل بدون عنوان، عن صداقة توترت في أيرلندا، الفيلم سيكون إنتاج مشترك بين Disney’s Searchlight، و Film4 ومقرها المملكة المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وذلك بعد 3 سنوات من طرح فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، المرشح لـ أفضل فيلم من جائزة الأوسكار.

وكانت هذه الشركات نفسها المنتجة لـ فيلمه الأخير Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ، اما عن شركة Searchlight، فـ هي المسئولة عن توزيع فيلم ماكدونا الجديد.

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لم يتم وضع اللمسات النهائية على فيلم ماكدونا الجديد، وفقًا لـ موقع " variety "، لكن من المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد خلال العام الجارى، ويدور الفيلم الجديد حول اثنين من الزملاء مدى الحياة على جزيرة أيرلندية نائية، وهما في مأزق، الذى يؤدى إلى نهاية صداقتهما، مما أدى إلى عواقب كبيرة لكليهما، سيعمل ماكدونا كـ كاتب ومخرج للعمل الجديد.

يذكر أن فيلم ماكدونا السابق Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، تدور أحداثه عن ميلدريد هايز والتى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية، خاصة أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط فى القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم لنشوب معركة بين الأم المكلومة فى مقتل ابنتها وبين القانون فى بلدة إيبينج.

ومن بطولة آبى كورنيش وودى هاريلسون وكاثرين نيوتون وبيتر دينكليدج وسام روكويل ولكاس هيدجز وفرانسيس ماكدورماند وجون هوكس وسامارا ويفنج وزيليكو افانيك وكيرى كوندون وكاليب لاندرى جونس ومن وتأليف وإخراج مارتن ماكدونا.