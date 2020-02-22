جاستين بيبر يجدّد التحدي مع توم كروز في carpool karaoke

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""الخليج 365"" من بيروت: نقلت شبكة Fox News الأميركية عن المغني الكندي جاستن بيبر تصريحه الجديد بأنه يستطيع هزيمة نجم هوليوود توم كروز بعدما تراجع في وقتٍ سابق عن التحدي. وذلك أثناء ظهوره مؤخراً في فقرة "Carpool Karaoke" التي يقدمها المضيف جيمس كوردن في برنامج “The Late Late Show”.

وكان "بيبر" كان قد توجّه في يونيو 2019، بعرض هذا التحدي إلى "كروز" لخوض "منازلة في الحلبة"، قائلاً إن العالم لن ينسى "تقاعس" النجم السينمائي أبداً في حال رفض المشاركة في هذا النزال. لكنه عاد واعترف بعد أيام قليلة بأنه كان يمزح وأن التحدي ليس إلا دعابة، قائلاً لموقع TMZ: "كانت مجرد تغريدة عابرة، وأظن أن توم كروز على الأرجح سيهزمني شرّ هزيمة في أي نزال، فهو يتمتع بتلك القوة التي يمتلكها الآباء".

إلا أن "كوردن" استفزه مجدداً مراهناً على فوز "كروز" في حال قامت المواجهة بينهما،فرد جاستن: "غير ممكن على الإطلاق. هذا لن يحدث". وأضاف: "توم كروز ليس ذاك الشخص القوي الذي تراه في الأفلام. فقوته الظاهرة هي للشخصية التي يؤديها والتي تُظهِر الإنسان في شكلٍ استثنائي. وهذا لا يعني بالضرورة أنه بارع في المواجهة".

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وفيما صمَّم "كوردن" على أن "كروز" هو الذي سيفوز في القتال، رد "بيبر" "يبدو أنك مفتون بالشخصيات التي يؤديها ليس إلا. قلت لك، إنني خطير. وخفة حركتي جنونية وغير معقولة". وأردف: “أنا كونور ماكغريغور عالم الترفيه". وهو ما استحضر عرضاً من نجم فنون القتال المختلطة المحترف، كونور ماكغريغور، الذي دعا لمنازلة يكون هو ضيفها. يحيث أعلن الرياضي البالغ من العمر 31 عاما أنهً: "إذا كان توم كروز جريئاً بما يكفي لقبول هذا التحدي، فسوف تسعد شركة ماكغريغور للرياضة والترفيه McGregor Sports and Entertainment باستضافة المباراة. فهل يملك توم كروز بداخله أي شجاعة لخوض المنازلة، مثلما يفعل في الأفلام؟!

بيبر يُطلّ بحمرة الشفاة

من جهةٍ أخرى، فاجأ "بيبر​" متابعيه عبر حسابه الخاص على إنستغرام" بصورةٍ له وهو يضع الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه باللون الزهري.

إلا أن الصورة التي شكلت في البداية صدمة، تبيّن أنها ظهرت باستخدام فيلتر التطبيق الذي يُضيف مستحضرات التجميل على صور مسنخدميه!

