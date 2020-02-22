فيديو| سلوى عثمان: "هالة فاخر بتموتني من الضحك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أكثر الممثلين والممثلات، الذين تفضل مشاهدتهم في الأدوار الكوميدية.
وقالت سلوى، خلال لقائها في برنامج "on set" على شاشة "On": "طبعا الزعيم عادل إمام، والفنان سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم، وبموت من الضحك لما هالة فاخر تبقى بتشتغل، كانت معايا في مسرحية زكي في الوزارة كانت رهيبة، ودمها زي الشربات".
وأضافت سلوى :"نفسي أعمل دور يكون في فترة زمنية قديمة، الخمسينيات أو الستينيات، أنا كنت بحب أتفرج على الأفلام دي، وممكن أعمل كدا بس يكون بشكل جديد".
وتشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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