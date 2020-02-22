صور| بإطلالة مختلفة.. هند صبري في إيطاليا لحضور عرض أزياء إترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تتواجد هند صبري، حاليا، في مدينة ميلانو الإيطالية بدعوة من دار الأزياء الإيطالية العالمية إترو، لحضور عرض أزيائها الرسمي لملابس عام 2021.

وكانت هند قد ارتدت من هذه الدار العام الماضي في أثناء وجودها في لجنة تحكيم قسم العمل الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لتنشأ من وقتها علاقة صداقة بينها وبين الدار العالمية، حسب البيان الصادر عن الفنانة التونسية.

وأطلت صبري، خلال العرض، باطلالة جديدة بالنسبة لها حملت توقيع دار إترو، واستايلست ياسمين عيسى، وشعر chiaracorsaletti ومكياج لـ chiaracorsaletti.

Advertisements

وتعود هند بعدها لاستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز، ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي.

ويشاركهما بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم هشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان.

كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورًا لإطلاتها عبر حسابها على "إنستجرام".