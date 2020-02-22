محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترقص. وظهرت "كوكي" في الفيديو رفقة صديقتها، وهما ترقصان على أغنية "امتى"، التي يغنيها أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة. ‎"‎امتى" كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، إخراج ميا المهدي، وغناء أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة.‏ وكانت آخر أعمال كوكي مجدي كانت "الزوجة 18" مع حسن الرداد، وناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء ‏سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، ‏وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كوكي مجدي ترقص على أغنية "امتى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.