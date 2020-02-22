نجوى كرم تدعو جمهورها إلى إيقاف حروبهم ضد الفنانين

دعت الفنانة نجوى كرم جمهورها إلى خطوة إيجابيّة باتّجاه وضع حدّ للمعركة الدّائرة بين جمهورها وجمهور زملاء لها، وطلبت من كل محبّيها التعاطي بإيجابيّة، وعدم الانجرار إلى أي استفزاز، والكفّ عن الدّخول في أي حرب.

وكتبت نجوى عبر حسابها على "تويتر" "نحن نغنّي للحب، ونحمل هذه الرسالة مع الفرح والأمل، ولا نقوم بعكس ذلك.

نجوى كرم

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نتمنى على كل الفانز أن يلتزموا بكلامي هذا، لا نريد حرباً على أيٍ كان، نحن لا نتصرّف إلا بكلّ إيجابيّة".

وفي دردشة مع متابعيها، سألها أحدهم "من بعد شو؟" في إشارة إلى أنّ خطوتها جاءت متأخرة جداً بعد اشتعال المعركة بين جمهورها وجمهور فنانين فأجابته "شو يعني" في إشارة إلى أنّها تجهل حقيقة الوضع.

كما رفضت تعليق متابع قال لها "بليز تركينا نفش خلقنا"، فأجابت "لا يهمنا".

كما نشرت نجوى صورة لها وهي ترتدي اللونين النيلي والأصفر، أثارت إعجاب جمهورها، وركّزت أكثر من مرّة على ضرورة التعاطي بإيجابيّة.