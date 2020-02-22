صور: نيللي كريم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت النجمة نيللي كريم صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بفستان مُطرّز باللون الفضي اتسم بالجرأة، في واحدة من المرات النادرة التي تظهر فيها بلوك جريء، رغم حرصها على اعتماد الاطلالات البسيطة والمحتشمة.

نيللي كريم

وقد تداول الجمهور صور نيللي على نطاق واسع، حيث أشادوا بإطلالتها وأناقتها، والبعض هاجمها لجرأة الفستان.

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من جهة ثانية، صرحت نيللي كريم في مقابلة له أنّها مرّت بوعكة صحية غير متوقعة، حيث اعتبرتها تجربة قاسية ومرعبة حيث أجرت جراحة دقيقة، كما صرحت بأنها تستعد لعمل سينمائي قريب لم تستقر على اسمه حالياً، كما نفت شائعات اعتزالها الفن، حيث قالت: "لن أعتزل الفن أبداً، ولكني قد أخوض مجال آخر في وقت ما لا أعرفه حالياً فأنا أحب الإخراج والتصوير، وأتابع ما يقوم به المخرجون ومديرو التصوير لأتعلم لأني أستمتع بحب صناعة الفن، ولذلك لن أعتزل الفن أبدا وسأكون دائما جزءا منه".