روان بن حسين تضع مولودتها الاولى “بيلا لونا”

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 03:53 صباحاً - وضعت الفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين​ مولودتها الأولى وهي أنثى وأسمتها “بيلّا لونا” ما يعني بالعربية القمر الجميل. وكانت روان كشفت عن جنس جنينها في حفل “بيبي شاور” حضره أصدقاؤها والمقرّبون منها لتعلن أنها أنثى. كما فاجأت روان منذ فترة جميع متابعيها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وجودها في العيادة وهي تخضع لصورة بالأشعة فوق الصوتية لتحديد جنس مولودها، من دون أن تكشف عن النتيجة حينها.

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