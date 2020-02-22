شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن دراما فى أول تريلر لـ مسلسل Amazing Stories قبل عرضه 6 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Apple Tv+ عن أول تريل لمسلسلها الجديد Amazing Stories ، الذى سيطرح بداية من يوم 6 مارس المقبل، ويعتبر المسلسل إعادة تخيل لأحد أعمال ستيفن سبيلبرج الذى طرح في الثمانينات، تم تطوير هذا الإصدار الجديد بواسطة Universal TV و Amblin Television، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وسيقوم بإخراج العمل المخرج مارك ميلود، وبطولة كيري لين بيش وويتني كولمان وتريشا ماشبرن وأوستن ستول وإدوارد بيرنز وجوليانا كانفيلد.

بالإضافة إلى باقى فريق العمل ديلان أوبراين، فيكتوريا بيدريتي، جوش هولواي، ساشا ألكساندر ، وروبرت فورستر في دوره الأخير قبل رحيله في أكتوبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة + Apple Tv عن تجديدها لـ مسلسل الدراما والخيال العلمى See للموسم الثانى، وكان ذلك قبل عرض الموسم الأول من العمل الذى بدأ عرضه في 1 نوفمبر الماضى، مع بدء عمل الخدمة الجديدة، ويسرد المسلسل الجديد حقبة الهنود.

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ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تجديد مجموعة من مسلسلات الخدمة الجديدة وهم Dickinson، و Little America، و Home Before Dark أيضا.

كما كان قد انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.