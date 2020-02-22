شاهد.. عائض القرني: “سقط القناع عن اردوغان”

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 02:48 صباحاً - نشر الداعية السعودي الدكتور عائض القرني مقطع فيديو انقلب فيه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت عنوان “والآن سقط القناع عن اردوغان”.

وقال عائض القرني في بداية الفيديو انه كان مخدوعا باردوغان كبقية المسلمين قائلا “أظهر لنا حسنا ونحن نحب الاسلام ونحب من ينصر الاسلام ولكنه اظهر لنا كلاما بان في الاخير الحقيقة وظهر الرجل على حقيقته وأن له مواقف مشينة ومعيبة منها العداء لبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية ومنها عدم نصرة المسلمين”.

واستعرض القرني خلال المقطع اردوغان في موالاته للصهاينة قائلا أنه “أول زعيم زار المبكى اليهودي وموثق بالفيديو والصور، ويدعي الآن أنه سيحرر القدس، كما ان لإسرائيل سفارة في بلده”.

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وتحدث عن الغزو التركي لسوريا معلقاً : “باع السوريين كلاما ثم تخلى عنهم، وتدخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة، ليبيا وسوريا واليمن”.

وتوجه الى المدافعين عن اردوغان قائلا “اليس نوادي السكر والعهر والخمر عنده؟ أليس عقائد القبورية والصوفية الحلولية والاتحادية موجودة”.

ووصف القرني الخلافة العثمانية بأنها كانت احتلالا للعالم الاسلامي قائلا “احتلوا السعودية بلد الحرمين وهنا مراجع تبين ماذا فعلوا”.