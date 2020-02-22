شاهد.. رجل يشارك جوهرة في وصلة رقص!

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 02:48 صباحاً - تواصل جوهرة، الراقصة الروسية المقيمة في مصر، نشر مقاطع فيديوهات لوصلات الرقص التي تقدمها من الحفلات الخاصة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ورغم تعرضها للانتقاد في مرة سابقة لاظهار وجوه المدعوين، عادت جوهرة ونشرت فيديو وهي ترقص بين الحضور من رجال ونساء واطفال.

وتظهر جوهرة في الفيديو وهي تقترب من احد الرجال وتبدأ في الرقص امامه قبل ان يتحمس ويبدأ في مشاركتها في الرقص.

من جانب اخر، نشرت جوهرة مقطع فيديو من دروس الرقص الشرقي التي تقدمها كل يوم جمعة في احد المسارح في القاهرة.